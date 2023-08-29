В Амурской области началось строительство одного из крупнейших в России заводов по переработке сельскохозяйственных культур

Старт началу строительства завода дали губернатор региона Василий Орлов и директор ГК «Содружество» Сергей Соколовский. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Белогорске Амурской области началось строительство маслоэкстракционного завода. Новое производство станет одним из крупнейших в России предприятий по переработке сельскохозяйственных культур – сои, рапса и льна. Старт началу строительства дали губернатор региона Василий Орлов и директор ГК «Содружество» Сергей Соколовский.

«Мы очень рады, что инвестор принял решение о строительстве предприятия здесь, - отметил Василий Орлов. - Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли это стратегически важное событие. Напомню, что у нас в прошлом году был рекорд – произвели 1,6 миллиона тонн сои. Задача – выйти на 2 миллиона тонн сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе. Новый завод сможет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год. Кроме того, он важен тем, что сможет перерабатывать и другие культуры, например, рапс».

Завод станет резидентом территории опережающего развития ТОР «Амурская». В мае 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Амурская», чтобы у инвесторов появилась возможность построить новые предприятия, в том числе производство по переработке сельскохозяйственных культур.

Завод начнет свою работу в 2026 году, его продукция будет поставляться как в регионы России, так и в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. На заводе будет создано 600 рабочих мест. По словам Василия Орлова, для сотрудников предприятия и их семей планируется построить новый жилой микрорайон. Проект будет реализован при поддержке федеральных ведомств. Кроме того, в Белогорске обновляется социальная инфраструктура: при поддержке компании «Газпром» здесь собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс с круглогодичным катком. Глава региона отметил, что в целом это даст импульс развитию Белогорска, который является центром сельскохозяйственной переработки Приамурья.

«Предприятие будет полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием по переработке масличного сырья. Оборудование планируем закупать в Китае. Опыт такой у нас уже есть, - рассказал директор ГК «Содружество» Сергей Соколовский. - Новый завод, помимо сои, также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке, а также улучшит севооборот, урожайность, а значит и увеличит объемы производства».