Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Евросоюза Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши, а также Румынии на фоне рекордного потребления электроэнергии в минувший понедельник, 28 августа. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. Это очень высокий показатель. "Укрэнерго" было вынуждено для покрытия спроса с 19.00 до 22.00 применить аварийную помощь», - сказано в сообщении, где уточняется, что объем помощи составил 1200 МВт.ч.

Отмечается, что во вторник, 29 августа, страна в утренние и вечерние часы импортирует электроэнергию из Словакии.

Напомним, ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук предупредил, что зимой на Украине может быть отключение электричества на длительный период даже без ракетных ударов по инфраструктуре. По его словам, отключать электричество могут и на восемь, и на десять часов.

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