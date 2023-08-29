В Кремле отреагировали на слова Папы Римского о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль приветствует заявление Папы Римского Франциска о наследии России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова понтифика о российской истории.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие - оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее», - сказал представитель Кремля во вторник, 29 августа.

Ранее Папа Римский в ходе своего выступления на Всероссийской встрече католической молодежи, сказал о том, что Россия славится не только своей культурой, но и человечностью, отметив Петра I и Екатерину II, а также назвав Российскую империю «могучей и просвещенной».