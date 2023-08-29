Российский самолет уничтожил беспилотник ВСУ над Черным морем Фото: REUTERS

Вооруженные силы России предотвратили попытку Украины атаковать объекты в РФ, сбив беспилотник самолетного типа, сообщает российское Министерство обороны.

«Сегодня в районе 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, утром 29 августа в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотников над Тульской областью. В военном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Между тем российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения выявили и уничтожили украинскую пехоту. Это произошло при попытке ВСУ контратаковать в районе Клещеевки под Артемовском. Артиллеристы нанесли точный удар сразу после получения координат ВСУ.