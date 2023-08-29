ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Омской области Фото: Александр СТЕПАНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента украинских спецслужб в Омской области. Кураторы поставили ему задачи по разведке и уничтожению объектов инфраструктуры. Об этом рассказал ТАСС со слов официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак.

— УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины, — рассказала Руснак.

Она также добавила, что задержанный признал свою вину в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей, а также рассказал, что все задания от украинских кураторов получат через мессенджер.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Помимо этого его обвиняют в участии в террористической организации и диверсии.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт в регионе. Задержанный рассказал, что с начала спецоперации перечислял средства националистическим организациям Украины.