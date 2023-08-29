Более 60 рейсов в аэропорту Хитроу отменено из-за сбоя в системе управления Фото: Иван ВИСЛОВ

В британском аэропорту Хитроу было отменено свыше 60 рейсов после сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом сообщили в авиагавани во вторник, 29 августа.

«Важно уточнить статус рейса у своей авиакомпании перед поездкой в аэропорт, а тем пассажирам, которым необходимо перебронировать билет, следует связаться со своей авиакомпанией напрямую», - приводит Sky News заявление, сделанное в аэропорту.

Сообщается также об отмене более 70 рейсов в аэропорт Гатвик и обратно.

Напомним, масштабный сбой в системе обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением произошел по всей Великобритании днем ранее, 28 августа. В Национальной службе управления воздушным движением Соединенного Королевства предупредили о возможности отмены и задержки рейсов.