Профессор Проданова: изменения МРОТ коснутся более 20 миллионов человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что с 1 января 2024 года МРОТ в России достигнет уровня 19 242 рубля в месяц. Значит и зарплата работника тоже будет увеличена до такой же суммы, если он ее не получал ранее. О том, кого затронут эти изменения, рассказала профессор Наталья Проданова.

Во-первых, изменения МРОТ коснутся заработной платы работников медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта, вузов, техникумов, школ, детсадов, государственных и муниципальных органов власти, то есть, всех госслужащих.

Финансовые перемены затронут более 20 млн. человек. Таковы данные о бюджетниках в 2023 году.

По словам Продановой, увеличится зарплата не только всех работников бюджетной сферы, но и положительно скажется на социальных выплатах.

- положительно скажется на увеличении размера социальных выплат по безработице, больничных и пособий по беременности и родам, - сказала Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».