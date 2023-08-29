РЖД разъяснили новые правила в поездах дальнего следования с сентября 2023

РЖД рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования с сентября 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские железные дороги рассказали о новых правилах для пассажиров поездов дальнего следования. Как отметили в РЖД, в них учтены пробелы, выявленные при регулировании вопросов перевозки пассажиров.

Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, в правила включено положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности, например, лица, отказавшиеся при входе на объекты пассажирской инфраструктуры проходить досмотр, на них не будут не допущены.

Кроме того, РЖД четко прописали перечень документов, на основании которых осуществляется оформление билетов на поезда дальнего следования, а также урегулировали покупку билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении – использование этих документов допускается в течение 90 дней.

Перевозчик закрепил право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи, но на 30 минут утром и вечером и на один час в обед. Также теперь пассажиры могут перевозить мелких собак без клетки или контейнера только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца животного.

РЖД утвердили запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет – в этом случае контролеры или сотрудники поездной бригады будут обязаны передать его полицейским. Также теперь пассажиры поездов дальнего следования не смогут играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников.

Напомним, РЖД, Минтранс и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в начале 2024 года запускают эксперимент по использованию биометрии вместо паспортов для опознавания личности пассажиров поездов дальнего следования.