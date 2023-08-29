Бюро ОБСЕ не получало данных о выборах на Украине во время военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что они ничего не знают о том, что на Украине собираются проводить выборы во время военного положения.

«Никакой информации о том, что Украина собирается проводить выборы, к нам не поступало. Также к нам не поступало никаких приглашений с Украины, касающихся выборов», - цитируют РИА Новости представителя Бюро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по закону во время военного положения проведение выборов запрещено. Для их проведения, по словам политика, парламенту необходимо принять соответствующие изменения в закон, а Западу выделить не менее 5 млрд долларов. Кроме того, он отметил, что наблюдателям следует присоединиться к избирателям в окопах.

Позже газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что власти Украины рассматривают возможность проведения президентских выборов в 2024 году ради сохранения уровня популярности Зеленского.