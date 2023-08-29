Подоляк: Зеленский исключает проведение выборов в период военного положения Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на публике заявляет о выборах с осторожностью, однако исключает их проведение в период военного положения. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать … В этом году (выборов) точно не будет», - заявил советник, отвечая на вопрос о том, как трактовать заявление украинского президента о выборах в последнем интервью.

При этом, он исключил проведение не только парламентских, но также и президентских выборов в 2024 году, отметив также, что Киев не собирается прислушиваться к словам сенатора США.

«Проводить … выборы - это будет означать ограничить значительное число людей в их правах. Мы на это не пойдем, это же очевидные вещи», - заявил он, указывая также на нехватку денег, трудности с агитационной кампанией и проведением голосования среди участников боевых действий.

Подоляк также отметил, что на данный момент из своего региона или за рубеж выехали свыше 14 млн украинцев.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы, но указал на закон, запрещающий это во время военного положения. Как он отметил, парламенту придется принять соответствующие изменения в закон, а западным страна выделить на это дополнительные деньги.