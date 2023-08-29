FP: из-за мятежа в Нигере может случиться госпереворот в Сенегале и Гане Фото: REUTERS

Мятеж в Нигере может стать причиной государственных переворотов в Сенегале и Гане. Об этом рассказали в издании Foreign Policy, ссылаясь на мнение американских чиновников и экспертов.

— Если переворот в Нигере не будет обращен вспять или не будет организована дипломатическая операция, это может повысить риск того, что другие страны региона, такие как Сенегал и Гана, также пострадают от военных переворотов, — говорится в публикации.

Также в статье пришли к выводу, что произошедшее в Нигере в очередной раз показало, что Соединенные Штаты утратили контроль над ситуацией в африканском регионе Сахель.

Напомним, что ранее стало известно, что военные мятежники приказали послу Соединенных Штатов покинуть страну в течение 48 часов. До этого такой же приказ был дан послу Франции и других государств, однако в последний момент мятежники передумали высылать иностранных послов.