Новый роман Виктора Пелевина появится в книжных магазинах в 2023 году

Фото: Эксмо

Издательство «Эксмо» выпустит новый роман писателя Виктора Пелевина до конца текущего года. Об этом во вторник, 29 августа, заявили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», где книга также появится в электронном формате, при этом отметив, что название книги, а также подробности ее сюжета станут известны позже.

Как сообщили в пресс-службе книжного сервиса, рукопись книги уже готова, а в продаже она появится в сети «Читай-город» и «Буквоед», а также во всех книжных магазинах России до конца текущего года.

«"Эксмо" готовит к выходу новинку Виктора Пелевина … Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и в электронной версии: эксклюзивно в подписке в "Букмейте", эксклюзивно в формате поштучной покупки книги - на "Литрес"», - сказано в заявлении пресс-центра.

Предыдущая книга Александра Пелевина «KGBT+» вышла в России в сентябре прошлого года.

Напомним, Александр Пелевин с книгой «Покров-17» стал обладателем престижной литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года.