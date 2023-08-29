Невролог Демьяновская: ночная работа может привести к сахарному диабету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-невролог Екатерина Демьяновская назвала риски, которые преследуют людей, работающих ночами. Трудиться ночью не следует людям с хроническими заболеваниями. Бодрствование в ночное время несет риск развития серьезных заболеваний.

Наш организм зависит от биоритмов, которыми управляют кортизол и мелатонин. Кортизол является регулятором обмена веществ, главным источником энергии. Если человек спит днем, а в ночное время работает, то кортизол не вырабатывается. Появляется риск развития сахарного диабета, сердечных патологий и даже бесплодия. Кстати, мелатонин вырабатывается ночью во время сна. Он помогает восстановить силы и справиться со стрессами, которые человек испытал за день.

Сон в дневное время менее качественный, так как мелатонин почти не вырабатывается в светлое время суток, поэтому нет ощущения отдыха. Таким образом, появляется нервное перенапряжение и даже психологические проблемы. Как результат, слабеет память, внимание, начинаются проблемы на работе. Жизнь не приносит радости, человек впадает в депрессию.

Тем, кто работает в ночное время, прежде всего, надо наладить график отдыха в выходные дни. Стараться спать в темноте по 8 часов в сутки. Также важно употреблять много фруктов и овощей, чтобы насытить организм витаминами, гулять на свежем воздухе и, конечно, не исключать физическую нагрузку. А если появился лишний вес и высокое давление, то лучше сменить работу на дневную.

- Также работать ночью и сутками не следует людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам: в первом случае недосыпание может усугубить ситуацию, а во втором — навредить будущему ребенку, - пояснила невролог «Газете.Ru».

Ранее, психолог Ольга Свердлык в беседе с Life дала совет, как отдохнуть после трудной работы. Она советует после напряженного труда записывать все, что произошло: и хорошее, и плохое.

Также поможет расслабиться танцевальная терапия, приятные воспоминания, в которых нет проблем и усталости. Не забывать находить время на перерыв, обед, отдых. Использовать расслабляющие солевые ванны.