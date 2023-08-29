Рогов: на выборах в Запорожской области будут наблюдатели из разных стран Фото: из соцсетей

На выборах в Запорожской области будет присутствовать группа международных наблюдателей из различных стран. Об этом рассказали РИА Новости со слов главы запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.

— В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира, — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Запорожская область будет открыта к взаимодействию и намерена показывать демократичность и прозрачность выборов, поскольку в этом процессе нечего скрывать.

Ранее KP.RU рассказывал, как будут проходить выборы в Донецкой Народной Республике. На данный момент большая часть жителей региона выразила свою готовность в участии в предстоящих выборах, а 69 процентов опрошенных уже уверены в своем выборе партии «Единая Россия», а вскоре ВЦИОМ ожидает еще больший рост числа желающих участвовать в выборах.

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