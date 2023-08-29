Рогов: на выборах в Запорожской области будут наблюдатели из разных стран
Фото: из соцсетей
На выборах в Запорожской области будет присутствовать группа международных наблюдателей из различных стран. Об этом рассказали РИА Новости со слов главы запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.
— В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира, — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что Запорожская область будет открыта к взаимодействию и намерена показывать демократичность и прозрачность выборов, поскольку в этом процессе нечего скрывать.
Ранее KP.RU рассказывал, как будут проходить выборы в Донецкой Народной Республике. На данный момент большая часть жителей региона выразила свою готовность в участии в предстоящих выборах, а 69 процентов опрошенных уже уверены в своем выборе партии «Единая Россия», а вскоре ВЦИОМ ожидает еще больший рост числа желающих участвовать в выборах.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина мобилизует последних мужиков (подробнее)