Телеведущий Дроздов госпитализирован с повышенными онкологическими показателями

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с повышенными онкологическими показателями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Николай Дроздов оказался в больнице в связи с повышенными онкологическими показателями. Об этом сообщил сам ученый.

« У меня повышен холестерин и простатический специфический антиген. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний», – рассказал он в беседе с «Московским комсомольцем».

По мнению телеведущего, на развитие онкологии у него могло повлиять длительное пребывание на солнце во время его продолжительных путешествий в разных частях мира.

В разговоре с ТАСС Дроздов заявил, что проходит комплексную проверку здоровья, но при этом чувствует себя хорошо и находится в прекрасном настроении.

Сайт KP.RU писал о том, что 13 июля 86-летний ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из больниц в Москве из-за отравления. Там врачи сделали Николаю Дроздову все необходимые процедуры, но потребовались дополнительные анализы. Поэтому было принято решение о том, что телеведущий проведет несколько дней в клинике.

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