Тайвань попросил поднять вопрос о вступлении в ООН на Генассамблее Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Тайваня попросило союзников поднять вопрос о вступлении острова в ООН на грядущей Генассамблее. Об этом рассказало Центральное информационное агентство Тайваня.

— Тайбэй также обратился к союзникам с просьбой направить послания с соответствующим призывом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, — подчеркнул замглавы МИД Тайваня Тянь Чжунгуан.

Дипломат добавил, что представительство Тайваня в Нью-Йорке будет проводить ряд мероприятий на которых и будет рассматриваться вопрос о членстве острова в структуре ООН.

Напомним, что ранее стало известно о намерении президента Соединенных Штатов Джо Байдена отправить Тайваню оружие за счет бюджета, который был выделен Украине. Это стало из-за якобы растущей угрозы со стороны Китая, а если конгресс одобрит это предложение, то Тайвань впервые получит оружие за счет американских налогоплательщиков.