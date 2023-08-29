Появилось последнее фото фигуристки Алины Горбачевой перед исчезновением Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях появилось фото 16-летний фигуристки Алины Горбачевой перед ее исчезновением. Согласно камерам видеонаблюдения, чемпионка России зашла в парк на Волоколамском шоссе и с тех пор ее никто не видел.

По информации KP.RU, еще в понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» в российской столице и направилась в сторону Владимирской церкви. На скриншотах с камер наблюдения видно, как фигуриста заходит в парк на Волоколамском шоссе.

Пропавшую спортсменку последний раз видели на Волоколамском шоссе. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что чемпионка Российской Федерации среди юниоров Алина Горбачёва пропала в Москве. К поискам фигуристки подключили кинолога с собакой.

Позже стало известно, что вещи пропавшей спортсменки, которая покинула тренировку после ссоры с тренером, были найдены около места ее исчезновения.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после исчезновения Горбачевой.