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НовостиОбщество29 августа 2023 10:58

Появилось последнее фото фигуристки Алины Горбачевой перед исчезновением

Пропавшую спортсменку последний раз видели на Волоколамском шоссе
Екатерина КОСОБОКОВА
Появилось последнее фото фигуристки Алины Горбачевой перед исчезновением

Появилось последнее фото фигуристки Алины Горбачевой перед исчезновением

Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях появилось фото 16-летний фигуристки Алины Горбачевой перед ее исчезновением. Согласно камерам видеонаблюдения, чемпионка России зашла в парк на Волоколамском шоссе и с тех пор ее никто не видел.

По информации KP.RU, еще в понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» в российской столице и направилась в сторону Владимирской церкви. На скриншотах с камер наблюдения видно, как фигуриста заходит в парк на Волоколамском шоссе.

Пропавшую спортсменку последний раз видели на Волоколамском шоссе. Фото: соцсети

Пропавшую спортсменку последний раз видели на Волоколамском шоссе. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что чемпионка Российской Федерации среди юниоров Алина Горбачёва пропала в Москве. К поискам фигуристки подключили кинолога с собакой.

Позже стало известно, что вещи пропавшей спортсменки, которая покинула тренировку после ссоры с тренером, были найдены около места ее исчезновения.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после исчезновения Горбачевой.