Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена Rammstein Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Как передает газета Bild, певец смог опровергнуть обвинения в свой адрес, после чего все расследования в его отношении были прекращены.

Напомним, уголовное дело в отношении Линдеманна завели после того, как несколько женщин заявили о его домогательствах в следственные органы, а также обратились прокуратуру Берлина. Музыканта обвинили также в изнасиловании.

Одна из девушек заявила, что была приглашена на закрытую вечеринку с певцом после концерта в Вильнюсе в мае 2023 года, где ей подмешали наркотики в напитки, а потом она проснулась в постели с Линдеманном и гематомами на теле.

Как писал сайт KP.RU, на фоне скандала с сексуальным насилием от сотрудничества с Rammstein начали отказываться крупные лейблы. Кроме того, две женщины обвинили Кристиана Флаке Лоренца, клавишника рок-группы, в сексуальном насилии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (подробнее)