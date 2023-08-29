Вучич назвал российского посла Боцан-Харченко своим другом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посол РФ Александр Боцан-Харченко является ему другом. Сербский лидер также отверг обвинения в том, что встречался 28 августа 2023 года с российским дипломатом для того, чтобы отчитаться перед ним.

«Я знаю посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко много лет, и у нас исключительно корректные отношения. Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это», - цитирует Вучича ТАСС.

Он пояснил, что тезисы, подобные тому, что президент Сербии пошел к послу РФ для того, чтобы отчитаться перед ним, продвигают люди, которые заинтересованы во введении санкций против Москвы, а также в недружественной политике в отношении России.

Ранее Вучич, оценивая шансы коллективного Запада и Украины на победу в конфликте с Россией, заявил о том, что даже если все страны НАТО объединятся - они не сумеют одолеть РФ на поле боя. По мнению Белграда, сейчас украинский конфликт находится в фазе «на истощение», и Вучич считает, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее.