Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без медосвидетельствования Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд Российской Федерации постановил, что работодатели имеют право увольнять сотрудников, приходящих на работу в состоянии алкогольного опьянения или выпивающих на рабочем месте, без медицинского освидетельствования. Для такого решения достаточно иных признаков, не нуждающихся в подтверждении.

Согласно заключению судебной коллегии по гражданскому делу слесаря-сборщика двигателей, работавшего на заводе «Красный октябрь», определить алкогольное или наркотическое опьянение работодатель может не только благодаря медосвидетельствованию, а находиться пьяным на рабочем месте в России запрещено.

Суть дела слесаря заключалась в том, что контролёр на заводе написал в его отношении акт о нахождении на работе в пьяном виде. Уличённый сотрудник не сумел даже написать объяснительную записку. Начальство отправило его на медосвидетельствование (за счёт сотрудника), от чего слесарь отказался. Тогда его уволили, и мужчина пошёл в суд, упирая на отсутствие доказательств того, что он находился на работе пьяным.

Суды пошли слесарю навстречу, и восстановили его на работе, однако компания дошла до Верховного суда, и уже он отменил решения судов трёх инстанций, утвердив возможность работодателя увольнять сотрудников без медосвидетельствования.

Ранее KP.RU сообщил, что Верховный суд запретил руководителям предприятий выписывать себе премии.