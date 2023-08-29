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НовостиОбщество29 августа 2023 11:13

Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без медосвидетельствования

Поводом для решения стало дело слесаря завода «Красный октябрь»
Сергей КУДРИН
Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без медосвидетельствования

Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без медосвидетельствования

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд Российской Федерации постановил, что работодатели имеют право увольнять сотрудников, приходящих на работу в состоянии алкогольного опьянения или выпивающих на рабочем месте, без медицинского освидетельствования. Для такого решения достаточно иных признаков, не нуждающихся в подтверждении.

Согласно заключению судебной коллегии по гражданскому делу слесаря-сборщика двигателей, работавшего на заводе «Красный октябрь», определить алкогольное или наркотическое опьянение работодатель может не только благодаря медосвидетельствованию, а находиться пьяным на рабочем месте в России запрещено.

Суть дела слесаря заключалась в том, что контролёр на заводе написал в его отношении акт о нахождении на работе в пьяном виде. Уличённый сотрудник не сумел даже написать объяснительную записку. Начальство отправило его на медосвидетельствование (за счёт сотрудника), от чего слесарь отказался. Тогда его уволили, и мужчина пошёл в суд, упирая на отсутствие доказательств того, что он находился на работе пьяным.

Суды пошли слесарю навстречу, и восстановили его на работе, однако компания дошла до Верховного суда, и уже он отменил решения судов трёх инстанций, утвердив возможность работодателя увольнять сотрудников без медосвидетельствования.

Ранее KP.RU сообщил, что Верховный суд запретил руководителям предприятий выписывать себе премии.