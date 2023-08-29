Курс доллара вырос до 96 рублей впервые с 16 августа 2023

Курс доллара вырос до 96 рублей Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые 16 августа этого года, следует из данных торгов.

По состоянию на 13:36 мск курс доллара поднимался до 96,02 рубля. Чуть позже американская валюта замедлила рост и торговалась на уровне 95,95 рубля.

В свою очередь курс евро вырос до 103,69 рубля. Что касается юаня, то он поднялся до 13,146 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют является стратегической задачей для российских властей. Он поставил задачу перевести расчеты за энергоресурсы в национальную валюту.

Позже заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

Сайт KP.RU ранее объяснял, почему в России растет популярность юаня.

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