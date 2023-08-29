Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области

Вертолет Федеральной службы безопасности (ФСБ) Ми-8 потерпел крушение около поселка Прудный в Сосновском районе в Челябинской области во вторник, 29 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертолет Федеральной службы безопасности (ФСБ) Ми-8 потерпел крушение около поселка Прудный в Сосновском районе в Челябинской области во вторник, 29 августа. Крушение подтвердил глава района Евгений Ваганов. Также информацию подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Телеграм-канале.

"Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким", - сообщил Текслер.

Авиаслужбы сообщили, что упавший вертолет ФСБ выполнял учебный полет.

«На борту Ми-8 находились четыре человека. Вертолет выполнял учебный полет», - передает ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное в авиационных службах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление в экстренных службах, предварительной причиной происшествия назвали отказ техники.

Напомним, пару дней назад военный вертолет V-22 Osprey разбился в ходе учений у побережья Австралии. В нем находились около 20 морских пехотинцев Соединенных Штатов.