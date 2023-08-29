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НовостиЭкономика29 августа 2023 11:28

Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

Президент отметил, что на данный момент ситуация на рынке труда в России стабильная
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень заработной платы российских граждан и их благосостояние должны повышаться, а работать с должниками необходимо корректно. Такое заявление во вторник, 29 августа, сделал президент России Владимир Путин, отметив, что на данный момент ситуация на рынке труда в стране стабильная.

«Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда. Тем не менее, в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», - заявил российский лидер в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Напомним, 18 августа этого года российское правительство утвердило индексацию заработных плат сотрудников государственных органов, которые не являются госслужащими. Как писал сайт KP.RU, зарплаты комендантов, стенографистов, экспедиторов, а также кассиров проиндексируют на 5,5% с 1 октября текущего года.