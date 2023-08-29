Новая книга Виктора Пелевина будет издана до конца 2023 года

Писатель Виктор Пелевин. Фото: Владимир Солнцев/ТАСС.

Поклонники Виктора Пелевина ликуют: очередная книга самого загадочного российского писателя увидит свет до конца 2023 года. О чем новый роман – пока секрет. Но уже известно, что книжную новинку выпустит издательство «Эксмо». Одновременно с бумажной версией роман можно будет прочитать и в электронном формате: он будет эксклюзивно представлен в онлайн-библиотеках «Букмейт» и «Литрес».

Детали сюжета представители издательства не раскрывают. И советуют для лучшего понимания романа освежить в памяти предыдущие произведения Пелевина - «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», а также перечитать «Чайку» Антона Чехова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолиту» Владимира Набокова.

Последний роман Виктора Пелевина «KGBT+» был напечатан в 2022 году. Эта книга нарушила давнюю традицию: обычно писатель выпускает по книге каждый год, причем представляет свое новое произведение обязательно в августе. Например, роман «Transhumanism Inc.» вышел в августе 2021 года, а «Непобедимое солнце» - в августе 2020-го. Но «KGBT+» Пелевин выпустил в прошлом сентябре. Очевидно, что новая книга писателя также нарушит установленным им же самим порядок.

Виктора Пелевина называют ярчайшим представителем отечественного постмодернизма и одним из самых значимых современных российских писателей. В 2004 году его книга «ДПП (nn)» получила престижную награду «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» в 1992 году завоевал Малую Букеровскую премию. В 2021 году Пелевина отметили премией European Science Fiction Awards в номинации «Лучший автор». Самыми популярными произведениями писателя считаются «Generation „П“», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра».