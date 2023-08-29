Железнодорожный мост взорвался на границе Украины и Белоруссии Фото: REUTERS

На границе Украины и Белоруссии взорвался железнодорожный мост в 800 метрах от станции «Словечно» в ночь на 29 августа 2023 года. Об этом рассказали в Telegram-канале украинского издания «УНИАН».

По предварительной информации, неподалеку ударила молния, которая и спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. В результате инцидента было разрушено железнодорожное полотно в сторону Украины и Белоруссии. Помимо этого повреждения получили опоры моста.

Ранее государственный погранкомитет Белоруссии рассказал об очередной провокации на границе с Украиной. Неизвестный мужчина зашел на территорию Белоруссии, а после этого повесил военную форму на пограничный столб и скрылся.

По факту инцидента в Белоруссии начала административный процесс, а Минск назвал подобную провокацию со стороны Киева «тщетной и нелепой попыткой вызвать ответную реакцию белорусских пограничников».

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