Железнодорожный мост взорвался на границе Украины и Белоруссии
Фото: REUTERS
На границе Украины и Белоруссии взорвался железнодорожный мост в 800 метрах от станции «Словечно» в ночь на 29 августа 2023 года. Об этом рассказали в Telegram-канале украинского издания «УНИАН».
По предварительной информации, неподалеку ударила молния, которая и спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. В результате инцидента было разрушено железнодорожное полотно в сторону Украины и Белоруссии. Помимо этого повреждения получили опоры моста.
Ранее государственный погранкомитет Белоруссии рассказал об очередной провокации на границе с Украиной. Неизвестный мужчина зашел на территорию Белоруссии, а после этого повесил военную форму на пограничный столб и скрылся.
По факту инцидента в Белоруссии начала административный процесс, а Минск назвал подобную провокацию со стороны Киева «тщетной и нелепой попыткой вызвать ответную реакцию белорусских пограничников».
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