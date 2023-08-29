Губернатор Текслер: местные жители не пострадали при крушении вертолета ФСБ

Губернатор Текслер: местные жители не пострадали при крушении вертолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате крушения под Челябинском вертолета Ми-8, принадлежавшего авиаотряду Федеральной службы безопасности (ФСБ), не пострадали жилые постройки и местные жители. Однако, по предварительным данным, погибли три члена экипажа.

«Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека», - заявил глава региона, выразив соболезнования родным и

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение около поселка Прудный в Сосновском районе в Челябинской области. Как заявили авиаслужбы, упавший вертолет ФСБ выполнял учебный полет. В экстренных службах предварительной причиной крушения назвали отказ техники.