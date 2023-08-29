Ватикан ответил на критику Папы Римского Франциска украинскими властями

Ватикан: Франциск не хотел превозносить логику империализма в словах о России Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск не намеревался превозносить логику империализма в призывах к католической молодежи РФ сохранять русское культурное и духовное наследие. Такое заявление сделал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни после критики Украины в адрес понтифика.

Бруни уточнил, что в своей речи к молодым российским католикам папа призывал к сохранению и всего хорошего в великом культурном и духовном наследии России.

«Он не намеревался превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов», - сказано в заявлении службы печати.

Ранее Франциск в ходе своего выступления на Всероссийской встрече католической молодежи сказал о том, что Россия славится не только своей культурой, но и человечностью, а также назвав Российскую империю «могучей и просвещенной».

Слова понтифика вызывали критику со стороны украинских властей. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует заявление Папы Римского Франциска о наследии России.

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