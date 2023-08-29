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НовостиЭкономика29 августа 2023 12:06

Путин призвал не допускать ситуаций, когда людям нечем оплатить долги

Президент прокомментировал появление «профессиональных должников»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент прокомментировал появление «профессиональных должников»

Президент прокомментировал появление «профессиональных должников»

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором ФССП Дмитрием Аристовым назвал проблемой государства ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, заявив о необходимости создать условия, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.

Аристов сообщил Путину в ходе встречи о категории должников, которая не работает официально, а также не получает дохода, имея при этом множество долгов по кредитам, а также по платежам за ЖКХ. По его словам, такие люди занимают деньги у соседей и не отдают, становясь «профессиональными должниками».

«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Путин также заявил о необходимости повышения уровня благосостояния российских граждан, отметив, на данный момент ситуация на рынке труда в России стабильная, однако «надо об этом думать всегда».