Путин призвал не допускать ситуаций, когда людям нечем оплатить долги

Президент прокомментировал появление «профессиональных должников» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором ФССП Дмитрием Аристовым назвал проблемой государства ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, заявив о необходимости создать условия, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.

Аристов сообщил Путину в ходе встречи о категории должников, которая не работает официально, а также не получает дохода, имея при этом множество долгов по кредитам, а также по платежам за ЖКХ. По его словам, такие люди занимают деньги у соседей и не отдают, становясь «профессиональными должниками».

«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Путин также заявил о необходимости повышения уровня благосостояния российских граждан, отметив, на данный момент ситуация на рынке труда в России стабильная, однако «надо об этом думать всегда».