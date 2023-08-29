Волонтёры Liza Alert подключились к поискам фигуристки Алины Горбачёвой Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтёры поискового отряда Liza Alert присоединились к поискам 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, пропавшей в Москве 28 августа 2023 года. Ориентировку специалистов разослали по социальным сетям, СМИ, а также начали расклеивать вокруг зоны поисков девушки. Соответствующая информация опубликована на форуме волонтёров.

Согласно данным Liza Alert, Горбачёва на момент пропажи была одета в чёрный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки. За спиной девушки висел синий рюкзак. Также волонтёры приводят приметы фигуристки: рост 151 сантиметр, худощавая, русоволосая, глаза карие.

Волонтёры Liza Alert подключились к поискам фигуристки Алины Горбачёвой Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В случае, если вы видели подходящую под описание девушку, волонтёры просят связаться с ними по номеру 8-800-700-54-52, или позвонить в полицию (112). Также объявлен сбор на поиски, добровольцев и волонтёров просят приходить к точке сбора (о ней объявят отдельно), в 16:45, 29 августа 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил известные на данный момент обстоятельства исчезновения фигуристки в Москве.