Тела трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ми-8 под Челябинском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тела трех погибших были найдены на месте крушения вертолета Ми-8, принадлежавшего авиаотряду Федеральной службы безопасности (ФСБ), в Сосновском районе в Челябинской области. Об этом заявил пресс-центр ГУМЧС по региону.

«По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших», - сказано в сообщении пресс-центра.

ГУМЧС по Челябинской области подтвердил сказанные накануне слова губернатора региона Алексея Текслера, заявившего, что при крушении вертолета жилые постройки и местные жители не пострадали.

Напомним, вертолет ФСБ потерпел крушение недалеко от поселка Прудный, расположенного в Сосновском районе в Челябинской области. Как сообщили авиаслужбы, упавший вертолет выполнял учебный полет, а в экстренных службах назвали предварительную причину крушения, которой мог стать отказ техники.