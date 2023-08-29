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НовостиОбщество29 августа 2023 12:19

Правительство РФ сделало обязательной предустановку магазина Rustore на гаджеты

Предварительная установка магазина обязательна даже при наличии запрета со стороны производителя
Сергей ЧИКОВ
Предустановка магазина RuStore будет обязательной даже при запрете от правообладателя ОС

Предустановка магазина RuStore будет обязательной даже при запрете от правообладателя ОС

Фото: Shutterstock

Правительство РФ утвердило дополнительные правила о предварительной установке российского магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты с операционной системой Android.

“Правительство утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты. Постановление об этом подписано.” — следует из сообщения Кабмина РФ.

По новым правилам предустановка RuStore на продаваемые гаджеты будет обязательной, даже при наличии запрета со стороны производителя или аффилированных структур. Отмечается, что нововведения должны исключить случаи уклонения от данного требования со стороны изготовителей.

Напомним, отечественный магазин приложений RuStore был запущен в конце мая 2022 года. Приложение разработано специалистами VK совместно с Министерством цифрового развития РФ и доступно всем пользователям Android. В Минцифры уточняли, что функционал единого магазина приложений RuStore дублирует и расширяет возможности приложения Applist.