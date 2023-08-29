Правительство РФ сделало обязательной предустановку магазина Rustore на гаджеты

Предустановка магазина RuStore будет обязательной даже при запрете от правообладателя ОС Фото: Shutterstock

Правительство РФ утвердило дополнительные правила о предварительной установке российского магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты с операционной системой Android.

“Правительство утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений RuStore на продаваемые в России гаджеты. Постановление об этом подписано.” — следует из сообщения Кабмина РФ.

По новым правилам предустановка RuStore на продаваемые гаджеты будет обязательной, даже при наличии запрета со стороны производителя или аффилированных структур. Отмечается, что нововведения должны исключить случаи уклонения от данного требования со стороны изготовителей.

Напомним, отечественный магазин приложений RuStore был запущен в конце мая 2022 года. Приложение разработано специалистами VK совместно с Министерством цифрового развития РФ и доступно всем пользователям Android. В Минцифры уточняли, что функционал единого магазина приложений RuStore дублирует и расширяет возможности приложения Applist.