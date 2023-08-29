«Нафтогаз Украины» утверждает об открытии нового месторождения газа Фото: REUTERS

На Украине открыто новое месторождение газа, сообщает пресс-служба концерна «Нафтогаз Украина».

Как уточняется на сайте компании, месторождение открыла «Укргаздобыча». Его запасы оцениваются в миллиард кубометров. Как утверждает «Нафтогаз», «испытание скважины глубиной почти четыре тысячи метров проводили с нуля и завершили в августе, перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование».

Напомним, в начале июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг считает нелегитимным арбитраж «Нафтогаза» против российской компании. Участие в таком разбирательстве бессмысленно, уточнил он. По его мнению, риторическим остается вопрос, можно ли рассчитывать на беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая ввела санкции против России. Попытки «Нафтогаза» продолжить арбитражный спор говорят о неконструктивном отношении к транзиту российского газа в Европу и о враждебном отношении к РФ, добавил Миллер.