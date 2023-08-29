Курс евро поднялся выше 104 рублей впервые с 16 августа 2023

Курс евро поднялся выше 104 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 29 августа, превысил 104 рубля впервые с 16 августа этого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:08 мск, европейская валюта росла 0,87% – до 104,08 рубля. К 15:11 мск евро замедлил рост и торговался на уровне 103,85 рубля. В свою очередь доллар вырос на 0,85% – до 96,12 рубля, а юань прибавил 0,77% и находился на уровне 13,159 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют является стратегической задачей для российских властей. Он поставил задачу перевести расчеты за энергоресурсы в национальную валюту.