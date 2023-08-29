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НовостиОбщество29 августа 2023 12:34

Минпросвещения отреагировало на слухи о ЕГЭ

Минпросвещения опровергло информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков
Екатерина КОСОБОКОВА
Минпросвещения опровергло информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков

Минпросвещения опровергло информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство просвещения России прокомментировало появившуюся информацию об исключении из единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе вопросов по произведениям отечественных классиков. В ведомстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», - сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что ни одно из таких произведений не исключено из программы, все они изучаются в школе, и, как следствие, выносятся на проверку в рамках ЕГЭ.

Ранее депутаты Госдумы направили запрос в Минпросвещения с просьбой разъяснить отсутствие отечественных классиков из списка книг для подготовки к ЕГЭ. По данным парламентариев, Федеральный институт педагогических измерений принял решение исключить из программы подготовки к экзамену по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Глава Рособрназдора России Анзор Музаев сообщал, что единый государственный экзамен, скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет.