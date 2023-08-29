Минпросвещения отреагировало на слухи о ЕГЭ

Минпросвещения опровергло информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство просвещения России прокомментировало появившуюся информацию об исключении из единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе вопросов по произведениям отечественных классиков. В ведомстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», - сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что ни одно из таких произведений не исключено из программы, все они изучаются в школе, и, как следствие, выносятся на проверку в рамках ЕГЭ.

Ранее депутаты Госдумы направили запрос в Минпросвещения с просьбой разъяснить отсутствие отечественных классиков из списка книг для подготовки к ЕГЭ. По данным парламентариев, Федеральный институт педагогических измерений принял решение исключить из программы подготовки к экзамену по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Глава Рособрназдора России Анзор Музаев сообщал, что единый государственный экзамен, скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет.