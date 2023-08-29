Суд признал законным арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму Фото: Александр КОЦ

Московский городской суд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, которого обвинили в публичных призывах к экстремизму.

«Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сказал судья.

Сайт KP.RU сообщал, что 21 июля 2023 года Стрелков был арестован московским судом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время экс-министр обороны Донецкой народной республики находится под стражей до 18 сентября текущего года.

Напомним, Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году руководил ополчением ДНР и возглавлял министерство обороны республики.