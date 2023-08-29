CNBC: дефицит лития во всем мире может возникнуть в 2025 году

CNBC: дефицит лития во всем мире может возникнуть уже в 2025 году Фото: Shutterstock

На фоне роста спроса на литий в мире дефицит этого металла может возникнуть очень скоро, уже в 2025 году. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков.

Согласно отчету исследовательской фирмы BMI, дефицит вызовет увеличение потребления металла в Китае. «В среднем в 2023-2032 годах ежегодный рост спроса Китая на литий только для электромобилей составит 20,4% в годовом исчислении», - отмечено в документе.

На данный момент, Китай является третьим по величине производителем лития в мире. Согласно данным, в 2021 году в мире произвели 540 тысяч тонн лития. При этом прогноз Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорит о том, что мировой спрос к 2030 году превысит 3 млн тонн.

Главной причиной такого роста популярности этого металла называют активное распространение электромобилей. По прогнозам S&P Global Commodity Insights, только в этом году их продажи достигнут 13,8 млн единиц, а к 2030 - возрастут до более чем 30 млн.

Ранее в департаменте металлургии и материалов Минпромторга РФ предупредили, что Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом лития. Позже «Норникель» и «Росатом» сообщили о планах совместно осваивать месторождение лития в Мурманской области.