The Guardian: прорыв российских войск под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Британское издание The Guardian заявило, что командование ВСУ не ожидало успешного наступления российских войск на Харьковском направлении.

“Этого не должно было произойти. Наступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Но в первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности,” — пишут авторы статьи.

Отмечается, что успешное продвижение ВС РФ в районе Купянска застигло украинских военных врасплох, а Киев уже опасается, что линия соприкосновения сдвинется к реке Оскол.

Днем ранее успешное продвижение российских войск в районе Купянска подтвердил и глава Минобороны Украины Алексей Резников, однако, по его словам, это логичный и ожидаемый отвлекающий маневр, а ситуация на данном направлении находится под контролем.

Однако, по словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, российские войска эффективно поражают подразделения ВСУ на данном направлении и вскоре могут взять украинских военных в котел, окружив Харьков.