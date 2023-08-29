В Ленинградской области реформируют работу психо-неврологических интернатов

В правительстве Ленинградской области обсудили реформу работы психо-неврологических интернатов. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Ленинградской области собираются изменить систему работы психо-неврологических интернатов (ПНИ). По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе планируется создать учреждения нового типа, в которых будут созданы условия для трудоустройства и самореализации пациентов.

Проект по реформированию социальных учреждений психоневрологического профиля представили в региональном правительстве. Он был разработан в рамках образовательной программы «Область заботы 2.0: профессиональное развитие команды 47 в социосфере». О том, что именно собираются изменить в системе ПНИ, в ходе презентации рассказали председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева и директор Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кировский психоневрологический интернат» Оксана Карпенко. В частности, планируется изменить внутреннюю структуру учреждений для людей с ментальными особенностями и создать организации принципиально нового типа.

«Обсуждаем реформу психо-неврологических интернатов. Сейчас все учреждения имеют одинаковый профиль и набор услуг, хотя там находятся очень разные люди: дееспособные и нет, с недугом, который может представлять опасность для окружающих, и те, кто может найти себя в обществе, - сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. - Есть решение - создать три типа учреждений: Дом реабилитационного проживания, Дом социального проживания и Дом милосердия. Часть пациентов ПНИ могут освоить социальные навыки самообслуживания и рабочие профессии. Это год от года доказывает наш Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Поручил просчитать модель специализации учреждений, организацию подготовки квалифицированных кадров. В Ленобласти будем выстраивать модель соцпомощи, где люди с ментальными особенностями получат возможность использовать право на труд и самореализацию».

Глава региона уточнил, что в Доме милосердия будут размещаться самые сложные пациенты – люди, которые не могут ничего делать самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе специалистов.

«Это позволит нам сосредоточить в одном месте нужное оборудование и кадры, вложиться в создание специальных условий для них», - рассказал Александр Дрозденко.

На совещании также обсуждался вопрос трудовой занятости людей, проживающих в психо-неврологических интернатах. Сейчас каким-либо делом заняты только 19% пациентов. Правительство региона поставило задачу повысить уровень занятости инвалидов и обеспечить работой до 50% пациентов ПНИ.