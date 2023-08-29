Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Главного Следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках дела о пропавшей 16-летней фигуристке Алине Горбачёвой. Это уголовное дело необходимо для того, чтобы ускорить поиски несовершеннолетней спортсменки, сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.

«Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения юной фигуристки в Москве. Это традиционная процедура в случае пропажи человека, необходимая для продолжения поисков», - говорится в публикации.

К поискам девушки уже подключили водолазов, зону поисков оцепили. Сейчас место предполагаемого исчезновения фигуристки охраняется вооружёнными сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее KP.RU сообщил, что к поискам спортсменки также подключились волонтёры поискового отряда Liza Alert, которые начали распространять ориентировки на девушку.