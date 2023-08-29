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НовостиПроисшествия29 августа 2023 12:55

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

Это формальная процедура для продолжения поисков пропавшей несовершеннолетней
Сергей КУДРИН
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Главного Следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках дела о пропавшей 16-летней фигуристке Алине Горбачёвой. Это уголовное дело необходимо для того, чтобы ускорить поиски несовершеннолетней спортсменки, сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.

«Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения юной фигуристки в Москве. Это традиционная процедура в случае пропажи человека, необходимая для продолжения поисков», - говорится в публикации.

К поискам девушки уже подключили водолазов, зону поисков оцепили. Сейчас место предполагаемого исчезновения фигуристки охраняется вооружёнными сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее KP.RU сообщил, что к поискам спортсменки также подключились волонтёры поискового отряда Liza Alert, которые начали распространять ориентировки на девушку.