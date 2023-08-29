Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Черным морем Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 29 августа, проинформировало об очередной попытке киевского режима атаковать объекты в стране с помощью беспилотника. Он был перехвачен российскими силами и потерпел крушение над Черным морем.

«Сегодня около 13 часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что дрон удалось перехватить, после чего он потерпел крушение.

Это второй инцидент за день с украинским беспилотником над акваторией Черного моря. Ранее Минобороны заявляло, что там же Вооруженные силы России самолетом морской авиации уничтожили дрон Вооруженных сил Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаках украинских дронов, заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима.