Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями польских пограничников
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями пограничников Польши. Об этом во вторник, 29 августа, заявила Погранстража республики.
В сообщении ведомства говорится о том, что группа агрессивно настроенных нелегальных мигрантов старалась пересечь польско-белорусскую границу в минувший понедельник, 28 августа.
«В Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши», - сказано в сообщении, опубликованном Погранстражей республики в аккаунте в X.
Как отмечается в заявлении, попытка пересечения польско-белорусской границы была предотвращена, а на место выехала машина Tajfun с водометами, которые в итоге не применялись.
Напомним, в понедельник, 28 августа, лавы Министерств внутренних дел Польши, а также Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы власти республики убрали мигрантов с пограничной территории.