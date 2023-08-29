Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями польских пограничников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями пограничников Польши. Об этом во вторник, 29 августа, заявила Погранстража республики.

В сообщении ведомства говорится о том, что группа агрессивно настроенных нелегальных мигрантов старалась пересечь польско-белорусскую границу в минувший понедельник, 28 августа.

«В Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши», - сказано в сообщении, опубликованном Погранстражей республики в аккаунте в X.

Как отмечается в заявлении, попытка пересечения польско-белорусской границы была предотвращена, а на место выехала машина Tajfun с водометами, которые в итоге не применялись.

Напомним, в понедельник, 28 августа, лавы Министерств внутренних дел Польши, а также Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы власти республики убрали мигрантов с пограничной территории.