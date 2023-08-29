Депутат Бессараб: с 1 января 2024 года многие социальные выплаты вырастут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Светлана Бессараб рассказала, какие социальные пособий вырастут с 1 января 2024 года. Парламентарий отметила, что прежде всего вырастет МРОТ. Он увеличится настолько, что значительно оторвется от прожиточного минимума. Рост составит 18,5%.

Выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по безработице россияне получат не сразу, а постепенно в течение года. По словам специалиста, МРОТ увеличится настолько, что значительно оторвется от прожиточного минимума.

Оказывается, при сегодняшнем МРОТ граждане, которые получали пособие и не работали после трудоустройства, могли получать меньше, чем с социальной выплаты.

- После повышения МРОТ этого не будет, - сообщила Бессараб Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что российские компании постепенно сокращают объем задолженности по зарплате. Так, в июле долги снизились на 21,3% по сравнению с июнем. На 1 августа 2023 года работодатели обязаны выплатить 444,2 млн рублей. Такое снижение говорит о нормализации ситуации в экономике, отмечает старший научный сотрудник Виктор Ляшок в беседе с «Известиям».

Тем временем, в Госдуме выступили с предложением увеличить размер материнского капитала в России на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.