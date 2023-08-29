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НовостиВ мире29 августа 2023 13:12

Власти Японии девять месяцев не замечали взлома национального центра кибербезопасности

FT: Власти Японии девять месяцев не замечали взлома центра кибербезопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Японии девять месяцев не замечали взлома национального центра кибербезопасности

Власти Японии девять месяцев не замечали взлома национального центра кибербезопасности

Фото: REUTERS

Японские власти около девяти месяцев не замечали взлома Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности (NISC). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как передает издание, "за кибератакой стоял Китай". Национальный центр кибербезопасности в августе этого года заявил о взломе своей почтовой системы. Сообщается, что эксперты NISC отметили хакерскую атаку еще месяцем ранее, однако китайские хакеры обошли систему еще в октябре прошлого года.

Согласно данным издания, в результате атаки в сеть ушли персональные данные, связанных с центром через электронную почту.

Напомним, как сообщала ранее газета Financial Times, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые утекли в открытый доступ, спецслужбы США считают, что Китай разрабатывает сверхсовременное кибернетическое оружие, задача которого станет захватывать спутники потенциального противника на орбите планеты.