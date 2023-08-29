Власти Японии девять месяцев не замечали взлома национального центра кибербезопасности Фото: REUTERS

Японские власти около девяти месяцев не замечали взлома Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности (NISC). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как передает издание, "за кибератакой стоял Китай". Национальный центр кибербезопасности в августе этого года заявил о взломе своей почтовой системы. Сообщается, что эксперты NISC отметили хакерскую атаку еще месяцем ранее, однако китайские хакеры обошли систему еще в октябре прошлого года.

Согласно данным издания, в результате атаки в сеть ушли персональные данные, связанных с центром через электронную почту.

Напомним, как сообщала ранее газета Financial Times, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые утекли в открытый доступ, спецслужбы США считают, что Китай разрабатывает сверхсовременное кибернетическое оружие, задача которого станет захватывать спутники потенциального противника на орбите планеты.