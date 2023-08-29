"Нужна мобилизация": в Германии вынесли приговор боеспособности ВСУ

WELT: преимущество России в воздухе тормозит наступление ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что тотальное превосходство российских войск в авиации стало одной из главных причин провала широкомасштабного наступления ВСУ.

“Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию”, — отметил журналист в интервью телеканалу Weit.

Ронцхаймер добавил, что поставка американских истребителей F-16 также не сможет изменить ход конфликта, поскольку в ближайшее время у Киева не будет возможности использовать эти самолеты.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский также признал, что командование ВСУ призвало его усилить мобилизацию в стране.

По данным Минобороны РФ к началу августа украинские войска потеряли около 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц военной техники.