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НовостиЗдоровье29 августа 2023 13:21

Вирусолог рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

Вирусолог Чепурнов: новый вариант коронавируса «эрис» вытесняет другие штаммы
Роман ПОЛОСИКОВ
Вирусолог рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

Вирусолог рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

Фото: pixabay.com

Новый вариант коронавируса под названием «эрис» активно вытесняет предыдущие штаммы, но в тоже время не имеет каких-либо отличий в патогенности. Этим поделился вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру».

— Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу, — подчеркнул специалист, отметив, что новый штамм не представляет особенной опасности.

В это же время эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что новый и сильно отличающийся от предыдущих вариант COVID-19 был обнаружен в Южной Африке и Швейцарии. Ученые сразу же начали проводить исследования, в ходе которых будут проверять, насколько хорошо существующие вакцины могут справляться с новым штаммом.

Впервые же новый вариант был обнаружен в Давнии еще 24 июля и ученые говорят, что в нем содержится более 35 мутаций. Об этом рассказала «Российская газета».