Вирусолог рассказал об особенностях нового штамма коронавируса Фото: pixabay.com

Новый вариант коронавируса под названием «эрис» активно вытесняет предыдущие штаммы, но в тоже время не имеет каких-либо отличий в патогенности. Этим поделился вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру».

— Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу, — подчеркнул специалист, отметив, что новый штамм не представляет особенной опасности.

В это же время эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что новый и сильно отличающийся от предыдущих вариант COVID-19 был обнаружен в Южной Африке и Швейцарии. Ученые сразу же начали проводить исследования, в ходе которых будут проверять, насколько хорошо существующие вакцины могут справляться с новым штаммом.

Впервые же новый вариант был обнаружен в Давнии еще 24 июля и ученые говорят, что в нем содержится более 35 мутаций. Об этом рассказала «Российская газета».