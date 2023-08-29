Суд вновь оштрафовал «Иви» за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Фото: Анна Майорова URA.RU/ТАСС

Останкинский суд Москвы вынес штраф в размере одного миллиона рублей онлайн-кинотеатру «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с ЛГБТ-отношениями.

Как передает ТАСС, приговор был вынесен по статье «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Представителя онлайн-кинотеатра уточнил, что данный штраф вынесли за неправильную возрастную маркировку по четырем кинолентам, среди которых «Доктор Т и его женщины», «Маленькая Италия», а также «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».

Напомним, на прошлой неделе, 24 августа, по аналогичной статье оштрафовали TikTok. Как писал сайт KP.RU, Мировой судебный участок в Москве вынес приговор в размере два миллиона рублей за отказ удалить материалы с демонстрацией нетрадиционных отношений.