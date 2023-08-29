Центробанк пообещал более выгодные ипотечные кредиты для россиян Фото: Олег ЗОЛОТО

Ипотека и другие долгосрочные кредиты станут более доступными для россиян, поскольку закладываемая банками инфляционная премия будет снижаться, а уже параллельно этому снизятся и ставки по кредитам. Об этом рассказала начальник отдела регионального анализа ГУ Банка России по ЦФО Анастасия Скуратова в беседе с «Газетой.Ru».

— Например, сейчас банки закладывают в ставки относительно высокую ожидаемую инфляцию. Но цель ЦБ при повышении ключевой ставки — снижение инфляции до уровня вблизи 4%. Значит, инфляционная премия, которую банки закладывают в процентные ставки, будет уменьшаться, — объяснила Скуратова.

Также стало известно, что Минфин России намерен сохранить ставку по льготным ипотечным программам на уровне восьми процентов. Помимо этого ведомство ожидает снижения текущей ставки. Об этом рассказали на портале RT.

«Известия» рассказали, что на данный момент, каждый второй банк из тридцатки лучших, поднял ставки по ипотеке на 1,5-3 процентных пункта. Это повлияло на рост цен на недвижимость, которая выросла от двух до пяти процентов. Повышение ставки в основном затронуло именно классические ипотечные программы.