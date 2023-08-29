В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству

Fox 5 DC: в США девочка зарезала знакомую после спора из-за соуса McDonald's Фото: Иван МАКЕЕВ

Американский телеканал Fox 5 DС сообщил, что в США несовершеннолетняя девочка убила свою знакомую после спора из-за соуса McDonald's.

“Подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, помимо множества других серьезных обвинений, предъявлено обвинение в убийстве второй степени в связи с убийством другой 16-летней девочки из Вальдорфа”, — уточняет телеканал.

Отмечается, что нападавшей тоже было 16 лет, а спор разгорелся в машине после того, как компания подростков заехала перекусить в один из ресторанов быстрого питания McDonald's.

По предварительной версии, ссора началась из-за кисло-сладкого соуса, однако позже подростки вышли на улицу и прямо возле ресторана устроили драку, в ходе которой девушка получила ножевое ранение.

После драки пострадавшая была оперативно доставлена в больницу, однако врачи не смогли спасти ее. Подозреваемая в данный момент находится под стражей до следующего заседания суда. Адвокат обвиняемой отмечает, что задержанная действовала в целях самообороны.