Переговоры между главами МИД России и Турции намечены на 31 августа 2023 года Фото: REUTERS

Переговоры глав Министерств иностранных дел России и Турции, Сергея Лаврова и Хакана Фидана, намечены на 31 августа 2023 года. Предварительно, встреча должна пройти в Москве, о чём сообщил агентству РИА Новости источник в дипломатических кругах.

«Переговоры пройдут 31 августа в Москве», - заявил источник, без уточнения деталей будущих переговоров.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уже анонсировала переговоры между главами внешнеполитических ведомств РФ и Турции, однако дата этой встречи не называлась.

Ранее KP.RU сообщил, что турецкие СМИ сообщили о дате, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Эрдоган долгое время надеялся на то, что российский лидер приедет в Анкару для обсуждения зерновой сделки, и в итоге решил сам поехать ради этого в Россию.