Эндокринолог заявила, что голодный водитель опасен на дороге

Перед поездкой лучше перекусить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Садиться за руль с пустым желудком может быть не безопасно, ведь у голодного водителя снижается концентрация внимания. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

- Голод может привести к снижению уровня глюкозы в крови, слабости и головокружению. Кроме того, ощущение голода серьезно уменьшает концентрацию внимания, а это приводит к риску аварии во время вождения, - заявила медик.

Она добавила, что у голодного человека производительность в целом снижается более чем на 10%. Однако, и переедать перед поездкой тоже не стоит.

- Переедание приводит к сонливости, болям в животе, изжоге и другим симптомам, которые также нарушают способность концентрироваться, - считает Кривошеева.

Ранее «Москва 24» сообщила, что яблоко перед приемом пищи поможет снизить риск переедания. Как и другие фрукты, яблоки лучше есть отдельно от основного приема пищи. Яблоки можно употреблять утром.

По данным «Известий», в пятерку самых вредных для здоровья продуктов входят фастфуд, газировка, полуфабрикаты, быстрозамороженные продукты и сладости.